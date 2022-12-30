Институт омбудсмена разведки не нарушает прав контролеров Сейма – KT

«Я рад, что дело выиграно, внесена юридическая ясность, и теперь мы сможем начать работать без каких-либо сомнений и раздражителей», — прокомментировал это решение для BNS Лауринас Касчюнас, председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Сейма Литвы.

Согласно КТ, деятельность силовых структур, занимающихся разведкой и контрразведкой, и их сотрудников должна быть под контролем, а, учитывая непубличный характер их деятельности, Сейм при необходимости может создать самостоятельный специализированный контрольный институт.

Суд также обратил внимание на то, что законодателю предоставлено право определять полномочия парламентских контролеров.

Председатель КНБО Сейма заявил, что решение Конституционного суда усиливает понимание, что новый контролирующий институт необходим.

Кроме того, Конституционный суд в своем постановлении назвал нетерпимой ситуацию, что после того, как контроль над разведывательными службами был выведен из-под компетенции контролеров Сейма, новая служба до сих пор не работает.

Группа представителей оппозиции Сейма обратилась в Верховный суд с жалобой на созданный Сеймом в прошлом году, но еще не начавший действовать институт омбудсмена.

Они просили оценить, не ограничивает ли институт омбудсмена разведывательных служб право и обязанность контролеров Сейма расследовать жалобы на злоупотребления или бюрократизм со стороны государственных и муниципальных служащих.

По мнению парламентариев, когда жалобы на разведывательные учреждения или должностных лиц передаются в компетенцию контролера разведки, такое право и обязанность отнимаются у контролеров Сейма.

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен сообщила BNS, что отчасти с выдвижением кандидатур этих чиновников не торопились, пока КТ не высказал свою позицию.

В декабре она сообщила, что кандидаты на должность омбудсмена разведки уже отобраны и сейчас проходят проверку спецслужбами.

Управление омбудсменов (контролеров) разведки будет осуществлять постоянный надзор за законностью деятельности разведывательных учреждений — Департамента государственной безопасности и Второго отдела оперативных служб.

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