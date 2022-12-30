В списке «Партии труда» в столичный совет – депутат Европарламента В. Успасских

Депутат Европарламента Виктор Успасских выдвинул свою кандидаруту в члены Совета Вильнюсского городского самоуправления, сообщила Партия труда в пятницу.
В списке кандидатов он под вторым номером. На первом месте — парламентарий Ева Качинскайте-Урбонене, кандидат от «Партии труда» в мэры Вильнюса.
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Всего партия выдвинула в Вильнюсе 52 кандидата.
Выборы в советы самоуправлений и выборы мэров пройдет 5 марта следующего года.
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