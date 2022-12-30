Навицкас: связи Литвы и Тайваня открыли для страны другие рынки Азии

Министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас утверждает, что сотрудничество Литвы с Тайванем открыло новые рынки в демократических и дружественных Литве странах региона Индийского и Тихого океанов.
«Мир открывается. Дружественные нам демократические страны в Индо-Тихоокеанском регионе становятся более открытыми благодаря нашему решению по Тайваню. И я действительно вижу больше возможностей», — сказал министр в интервью радиостанции Ziniu radijas в четверг.
По словам Навицкаса, для бизнеса открылись возможности не только экспортировать свою продукцию, но и создавать совместные предприятия.
По данным Министерства экономики и инноваций, экспорт литовских товаров в Юго-Восточную Азию за девять месяцев этого года вырос на 47% до 362,7 млн евро и компенсировал потери из-за снижения продаж в Китай.
Китайско-литовские торговые отношения ухудшились прошлой осенью, когда в Вильнюсе было открыто тайваньское представительство. Китай счел такой шаг поддержкой Литвой того, чтобы Тайвань действовал как независимое государство, понизил уровень дипломатических отношений со страной и ввел торговые ограничения.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено