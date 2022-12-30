Навицкас: связи Литвы и Тайваня открыли для страны другие рынки Азии

По словам Навицкаса, для бизнеса открылись возможности не только экспортировать свою продукцию, но и создавать совместные предприятия.

По данным Министерства экономики и инноваций, экспорт литовских товаров в Юго-Восточную Азию за девять месяцев этого года вырос на 47% до 362,7 млн евро и компенсировал потери из-за снижения продаж в Китай.

Китайско-литовские торговые отношения ухудшились прошлой осенью, когда в Вильнюсе было открыто тайваньское представительство. Китай счел такой шаг поддержкой Литвой того, чтобы Тайвань действовал как независимое государство, понизил уровень дипломатических отношений со страной и ввел торговые ограничения.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено