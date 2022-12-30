Партия «Во имя Литвы» поднялась на первое место в рейтинге

Самой популярной партией в Литве стал Демократический союз «Во имя Литвы», сменивший социал-демократов (ЛСДП), которые оказались на втором месте, показали результаты опроса Baltijos tyrimai, опубликованные порталом LRT в пятницу.
По данным опроса, если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, Демократический союз «Во имя Литвы» поддержали бы 12,5% опрошенных, в октябре за эту партию проголосовали бы 11,6% опрошенных.
Второе место досталось бы ЛСДП. За эту партию проголосовали бы 10,7% избирателей — на 2 процентных пункта меньше, чем в октябре, когда за социал-демократов хотели проголосовать 12,7% опрошенных.
На третьем месте в рейтинге Союз Отечества-Литовские христианские демократы (СО-ЛХД) во главе с Габриэлюсом Ландсбергисом. По сравнению с октябрем количество избирателей у этой партии снизилось с 11,3% до 8,1%.
7,5% проголосовали бы за Союз «крестьян» и «зеленых» Литвы, что несколько меньше, чем в октябре, когда 8,9% выбрали бы их.
Правящее Либеральное движение получило бы 6,3% избирателей — больше, чем в октябре (5,4%).
5,7% опрошенных проголосовали за партию «Свобода и справедливость» (5,8% в октябре). За «Партию Свободы» проголосовало бы 2,5% (в октябре — 2,7%).
33,8% избирателей заявили, что еще не выбрали партию или не будут участвовать в выборах.
Избиратели наиболее благосклонно относятся к бывшему президенту Валдасу Адамкусу. В октябре В. Адамкуса положительно оценили 80% респондентов (неблагоприятно — 11%).
На втором месте среди наиболее благосклонно оцениваемых политиков находится президент Гитанас Науседа, о нем положительно отзываются 69% опрошенных, негативно — 25%.
На третьем месте — министр обороны А. Анушаускас: 56% оценивают его положительно, негативно — 28%. Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте получила столько же процентов поддержки, однако больше участников опроса оценивают ее негативно (35%).
Среди общественных деятелей с самым низким уровнем положительный оценки первый руководитель Литвы после восстановления независимости Витаутас Ландсбергис, министр экономики и инноваций и председатель «Партии Свободы» Аушрине Армонайте и лидер СО-ЛХД, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. У них 15-17% благоприятно настроенных избирателей, а негативное мнение о них высказали более половины участников опроса — соответственно 75%, 78% и 80%.
Опрос проводился 17 ноября – 2 декабря этого года, были опрошены 1015 респондентов (18 лет и старше) в 112 точках опроса, погрешность составляет 3,1%.
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“Партия «Во имя Литвы» поднялась на первое место в рейтинге”
Čto xoroshego sdelala partija Skvernjalisa?