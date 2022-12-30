Партия «Во имя Литвы» поднялась на первое место в рейтинге

Второе место досталось бы ЛСДП. За эту партию проголосовали бы 10,7% избирателей — на 2 процентных пункта меньше, чем в октябре, когда за социал-демократов хотели проголосовать 12,7% опрошенных.

На третьем месте в рейтинге Союз Отечества-Литовские христианские демократы (СО-ЛХД) во главе с Габриэлюсом Ландсбергисом. По сравнению с октябрем количество избирателей у этой партии снизилось с 11,3% до 8,1%.

7,5% проголосовали бы за ​​Союз «крестьян» и «зеленых» Литвы, что несколько меньше, чем в октябре, когда 8,9% выбрали бы их.

Правящее Либеральное движение получило бы 6,3% избирателей — больше, чем в октябре (5,4%).

5,7% опрошенных проголосовали за партию «Свобода и справедливость» (5,8% в октябре). За «Партию Свободы» проголосовало бы 2,5% (в октябре — 2,7%).

33,8% избирателей заявили, что еще не выбрали партию или не будут участвовать в выборах.

Избиратели наиболее благосклонно относятся к бывшему президенту Валдасу Адамкусу. В октябре В. Адамкуса положительно оценили 80% респондентов (неблагоприятно — 11%).

На втором месте среди наиболее благосклонно оцениваемых политиков находится президент Гитанас Науседа, о нем положительно отзываются 69% опрошенных, негативно — 25%.

На третьем месте — министр обороны А. Анушаускас: 56% оценивают его положительно, негативно — 28%. Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте получила столько же процентов поддержки, однако больше участников опроса оценивают ее негативно (35%).

Среди общественных деятелей с самым низким уровнем положительный оценки первый руководитель Литвы после восстановления независимости Витаутас Ландсбергис, министр экономики и инноваций и председатель «Партии Свободы» Аушрине Армонайте и лидер СО-ЛХД, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. У них 15-17% благоприятно настроенных избирателей, а негативное мнение о них высказали более половины участников опроса — соответственно 75%, 78% и 80%.

Опрос проводился 17 ноября – 2 декабря этого года, были опрошены 1015 респондентов (18 лет и старше) в 112 точках опроса, погрешность составляет 3,1%.



*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено