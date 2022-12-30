Тайвань увеличивает в три раза продолжительность обязательной воинской службы

Президент Тайваня Цай Инвень сообщила об увеличении срока обязательной военной службы с четырех месяцев до года. Решение, вызванное проводимой КНР политикой экспансии, вступит в силу 1 января 2024 года.
«Мир не упадет на нас с небес. Мы находимся на переднем крае авторитарной экспансии. Это очень трудное решение, но как президент и главнокомандующий, я считаю своим долгом защитить национальные интересы и демократический путь жизни», – заявила глава государства.
В годы Холодной войны продолжительность обязательной военной службы на Тайване составлял три года. В 90-е годы прошлого века она была сокращена до 20 месяцев, а затем и до четырех месяцев.
Власти КНР считают Тайвань удерживаемой сепаратистами провинцией Китая, выражая готовность «освободить» остров военным Путем. США готовы задействовать вооруженные силы, чтобы предотвратить захват Тайваня.NEWSru.co.il