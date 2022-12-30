TOP,Сегодня в мире

Тайвань увеличивает в три раза продолжительность обязательной воинской службы

Фото pixabay.com

Президент Тайваня Цай Инвень сообщила об увеличении срока обязательной военной службы с четырех месяцев до года. Решение, вызванное проводимой КНР политикой экспансии, вступит в силу 1 января 2024 года.

«Мир не упадет на нас с небес. Мы находимся на переднем крае авторитарной экспансии. Это очень трудное решение, но как президент и главнокомандующий, я считаю своим долгом защитить национальные интересы и демократический путь жизни», – заявила глава государства.

реклама

В годы Холодной войны продолжительность обязательной военной службы на Тайване составлял три года. В 90-е годы прошлого века она была сокращена до 20 месяцев, а затем и до четырех месяцев.

Власти КНР считают Тайвань удерживаемой сепаратистами провинцией Китая, выражая готовность «освободить» остров военным Путем. США готовы задействовать вооруженные силы, чтобы предотвратить захват Тайваня.

NEWSru.co.il

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *