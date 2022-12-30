Тайвань увеличивает в три раза продолжительность обязательной воинской службы

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Президент Тайваня Цай Инвень сообщила об увеличении срока обязательной военной службы с четырех месяцев до года. Решение, вызванное проводимой КНР политикой экспансии, вступит в силу 1 января 2024 года.

«Мир не упадет на нас с небес. Мы находимся на переднем крае авторитарной экспансии. Это очень трудное решение, но как президент и главнокомандующий, я считаю своим долгом защитить национальные интересы и демократический путь жизни», – заявила глава государства.