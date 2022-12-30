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Первый синхронный компенсатор заработает в Литве в конце 2023 года – Litgrid

Nuotrauka BNS/ Kęstutis Vanagas

Первый синхронный компенсатор, необходимый для синхронизации литовских электросетей с Европой, должен быть подключен в конце следующего года, сообщила компания по передаче электроэнергии Litgrid.

Глава Litgrid Рокас Масюлис сообщил, что компенсатор должен прибыть в Литву во втором квартале 2023 года.

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«Первый синхронный компенсатор мы привезем в страну уже во втором квартале следующего года, а в конце следующего года подключим его к передающей сети», — отметил Р. Масюлис в пресс-релизе компании.

Всего таких компенсаторов в стране должно быть три, оборудование для двух уже готово на недавно реконструированных подстанциях 330 кВ в Тельшяй и Алитусе, а компенсатор будет подключен в 2024 году на реконструируемой сейчас трансформаторной подстанции «Нерис» в Неменчине.

Их производит немецкий концерн Siemens Energy на заводе в Эрфурте. Стоимость контракта, подписанного Litgrid и Siemens Energy в декабре прошлого года, составляет 87,4 миллиона евро (без НДС).

Три синхронных компенсатора также будут установлены в Латвии и Эстонии.

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