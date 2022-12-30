В аэропортах Великобритании снимут ограничения на провоз жидкостей в ручной клади

Старые технологии досмотра в воздушных гаванях Великобритании будут заменены новыми к лету 2024 года.

В настоящий момент в ручной клади можно провозить жидкости в емкостях объёмом до 100 мл, их общий объём не должен превышать 1 л на человека.

Это правило действует с 2006 года, после того как в Великобритании предотвратили серию терактов с «жидкими бомбами».