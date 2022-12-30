В аэропортах Великобритании снимут ограничения на провоз жидкостей в ручной клади

Как сообщает Sky News, в аэропортах Великобритании планируют снять ограничения на провоз в ручной клади жидкостей.
Это станет возможным вместе с внедрением специальных 3D-сканеров, похожих на компьютерные томографы, что позволит получать более чёткие трёхмерные изображения содержимого багажа. Такие 3D-сканеры багажа сейчас продолжают тестировать в аэропортах Лондона Хитроу и Гатвик.
Старые технологии досмотра в воздушных гаванях Великобритании будут заменены новыми к лету 2024 года.
В настоящий момент в ручной клади можно провозить жидкости в емкостях объёмом до 100 мл, их общий объём не должен превышать 1 л на человека.
Это правило действует с 2006 года, после того как в Великобритании предотвратили серию терактов с «жидкими бомбами».