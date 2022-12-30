Технологии демонтажа реакторов ИАЭС будут разрабатывать международные компании

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Технологии демонтажа реакторов Игналинской АЭС (ИАЭС), процесс закрытия которой идет с 2010 года, примерно за 11 млн. евро (без НДС) будут создавать консорциумы международных компаний.

В среду ИАЭС подписала два договора на услуги по проектированию технологий демонтажа реакторов с одними из крупнейших компаний на мировом рынке атомной энергетики: консорциумом Westinghouse Electric Spain, испанской дочерней компанией американской компании Westinghouse Electric, и словацкой Jacobs Slovakia, а также с консорциумом во главе с Литовским институтом энергетики и французской компанией Electricite de France, в котором также участвует Graphitec.