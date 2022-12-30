Технологии демонтажа реакторов ИАЭС будут разрабатывать международные компании

Технологии демонтажа реакторов Игналинской АЭС (ИАЭС), процесс закрытия которой идет с 2010 года, примерно за 11 млн. евро (без НДС) будут создавать консорциумы международных компаний.
В среду ИАЭС подписала два договора на услуги по проектированию технологий демонтажа реакторов с одними из крупнейших компаний на мировом рынке атомной энергетики: консорциумом Westinghouse Electric Spain, испанской дочерней компанией американской компании Westinghouse Electric, и словацкой Jacobs Slovakia, а также с консорциумом во главе с Литовским институтом энергетики и французской компанией Electricite de France, в котором также участвует Graphitec.
Предварительные договоры заключены сроком на четыре года, максимальная цена каждого предварительного договора составляет 5,5 млн евро (без НДС).
Построенные в восьмидесятых годах прошлого века самые мощные в мире российские реакторы РБМК до сих пор еще никто не разбирал, поэтому для Литвы это особый проект. Ожидается, что работы по их демонтажу начнутся в 2028 году.
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