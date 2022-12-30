Санду сказала, когда Молдова станет членом ЕС

Молдова должна стать членом Евросоюза до конца этого десятилетия. Об этом в четверг, 29 декабря, сказала президент Молдовы Майя Санду в интервью телеканалу Moldova 1.
«Я считаю, что мы должны стать членами ЕС к концу этого десятилетия», — заявила Санду.
При этом глава Молдовы отметила, что правительство страны должно активнее выполнять условия вступления в ЕС.
«Несколько недель назад мы провели заседание комиссии по европейской интеграции, но правительству нужно действовать быстрее, это приоритет. Европейская интеграция — это проект нашей страны, у нас нет другого шанса и другой возможности обеспечить свободное и мирное развитие и в то же время повышение уровня жизни населения», — сказала она.
Она отметила, что заслушает следующий отчет комиссии в начале 2023 года.
Санду подчеркнула, что намерена обеспечить «безупречное и своевременное» выполнение всех условий, поставленных Молдове как стране-кандидату на вступление в ЕС, до приезда оценочной комиссии ЕС.korrespondent.net