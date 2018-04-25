«Интеллектуальная интервенция» в парламент

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Ректор Вильнюсского университета (ВУ) Артурас Жукаускас обещает к парламентским выборам следующего года обучить выпускников способу проведения «интеллектуальной интервенции» в Сейм, если власти не выполнят требований, выдвигаемых академической общественностью по финансированию высшего образования.

«Мы не остановимся, у нас большой портфель различных социальных действий. Одним из них будет подготовка к следующим парламентским выборам. Мы призовем всех наших выпускников, которые будут баллотироваться в Сейм, независимо от партийной принадлежности, повысить свою квалификацию в Вильнюсском университете», – заявил ректор журналистам.

«Мы предоставим им возможность ознакомиться со стратегическим управлением, управлением госсектором, финансированием, командной работой, основами согласования интересов и прочими знаниями, необходимыми для современного политика (…). Таким образом, мы попытаемся провести интеллектуальную интервенцию в парламенте», – добавил он.

Протестуя против отказа повысить зарплаты преподавателей, недостаточного финансирования научных исследований и невыполнения прочих требований, Вильнюсский университет на прошлой неделе на два дня – четверг и пятницу остановил деятельность.

По словам ректора А. Жукаускаса, остановка деятельности университета является исторической, редко встречающейся в мировой практике и, скорее всего, первая в истории ВУ.

«Сегодня нам уже совсем не смешно, мы видим, что наше государство не располагает возможностями инвестировать в науку, что формирование бюджета идет примитивным способом, так называемым способом удовлетворения нужд», – сказал А. Жукаускас.

Напомним, что правительство подписало коллективный договор с четырьмя профсоюзами сферы образования, в котором обязалось с 1 сентября следующего года повысить зарплаты академическим работникам высших школ на 10%.

Преподаватель ВУ, представительница неформального объединения академической общественности «Последний приоритет» Рута Жилюкайте утверждала, что выдвигалось требование повысить зарплаты на 20%, поэтому достигнутая договоренность пустяковая.

«Было достигнуто соглашение о том, что это правительство ничего не даст научной общественности. Оно не повысит зарплаты в этом году и этот вопрос отдаст другой власти, которая придет после новых выборов», – сказала она.

Вильнюсский университет — старейшая и крупнейшая высшая школа в Литве. Здесь обучаются более 20 тыс. студентов, работают около 3 тыс. сотрудников.

Информация «ЛК», BNS