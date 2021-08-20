Интернетом пользуются 87% домохозяйств Литвы

В этом году 87% населения Литвы имели доступ к интернету, а персональные компьютеры — 81%. В 2020 году таких домохозяйство было соответственно 82% и 77%.
В городе имели дома компьютеры и интернет 84% и 88% домашних хозяйств соответственно, в сельской местности — 76% и 82%, сообщает Департамент статистики страны.
Почти все домохозяйства пользовались широкополосной связью.
Не реже раза в неделю интернетом пользовались 86% жителей в возрасте 16-74 лет.
Электронными услугами госучреждений и других общественных учреждений хотя бы раз в год воспользовались 62% жителей в возрасте 16-74 лет или 70%.
Электронной торговлей пользовались за последние 3 месяца 51% жителей в возрасте 16-74 лет или 58%.