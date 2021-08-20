Интернетом пользуются 87% домохозяйств Литвы

Фото из открытых Интернет-источников

В этом году 87% населения Литвы имели доступ к интернету, а персональные компьютеры — 81%. В 2020 году таких домохозяйство было соответственно 82% и 77%.

В городе имели дома компьютеры и интернет 84% и 88% домашних хозяйств соответственно, в сельской местности — 76% и 82%, сообщает Департамент статистики страны.

Почти все домохозяйства пользовались широкополосной связью.