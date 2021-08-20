В ЕС опасаются влияния РФ и Китая на Афганистан

«Мы должны действовать в условиях геополитических последствий с учетом того, что происходит и произойдет. Китай уже признал «Талибан», Россия также сделает это. Они не закроют свои посольства — наоборот, будут расширять свое присутствие. И это изменит геополитический баланс влияния», — заявил дипломат.

«У нас была возможность обсудить эту проблематику с министрами иностранных дел (ЕС 17 августа — ИФ). Мы попытались провести общий анализ ситуации, обменялись взглядами, что касается позиции Европейского союза в этой новой политической реальности в Кабуле», — отметил Боррель.

Дипломат сомневается, что в состав нового правительства Афганистана войдут представители предыдущей власти. «Даже если мы ее поддержим, думаю, она маловероятна», — сказал он.

Также Боррель заявил, что события в Афганистане стали катастрофой для доверия к Западу в мире, и ее не смогли предвидеть западные разведки.

«Это катастрофа и кошмар для афганского народа и для доверия к Западу в мире. Где были наши разведки, которые не смогли этого предусмотреть? Я уверен, что даже «Талибан» не мог этого предвидеть», — заявил он.

Боррель напомнил, что ЕС и США потратили колоссальные средства на поддержку афганского правительства. «Мы вложили в Афганистан огромные ресурсы — только США тратили на Афганистан по $300 млн в день каждый день за последние 20 лет», — заявил он.

Боррель также отметил важность эвакуации из Афганистана не только западных граждан, но и тех афганцев, которые работали на западные или международные организации и сегодня опасаются репрессий со стороны «Талибана».

Ранее Боррель признал, что ЕС придется начать диалог с «Талибаном».