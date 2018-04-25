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Экономика

Инвестиционный климат в Литве

Фото pixabay.com

Литва выпала из 20 лидеров по показателю привлеченных в страну иностранных инвестиций. Исследование, проведенное международной компанией EY, показало негативное влияние пандемии COVID-19 на настроения инвесторов, однако, по словам экспертов, у Литвы больше шансов вновь подняться. В рейтинге привлекательности инвестиций наша страна опустилась на 21 место из 47 стран Европы.

Четверо из пяти инвесторов отметили, что дальнейшие их решения в Европе будут зависеть от планов конкретных государств и пакетов помощи бизнесу. По словам представителя EY в Балтийских странах, на инвестиционный климат в Литве отрицательно могло повлиять то, что запаздывает реализация объявленных правительством мер поощрения экономики. 

«Новые инвестиции должны поднять Литву на другой уровень развития»

Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что новые инвестиции должны не только облегчить выход из нынешнего кризиса, но и поднять Литву на другой уровень развития и производительности, сообщает BNS. 

Это глава государства сказал после встречи с членами правительства, ответственными за области самого большого европейского финансирования. 

«Мы должны быть готовы прежде всего инвестировать средства в секторы, которые будут в дальнейшем создавать самую большую добавленную стоимость», — сказал Г. Науседа для пресс-релиза. 

По словам главы государства, приоритетами Литвы являются реформы образования и здравоохранения, внедрение цифровых технологий, приспособление к изменениям климата, развитие науки и инноваций, укрепление промышленности, интеграция во внутренний рынок ЕС, особенно в плане реализации инфраструктурных проектов и укрепления позиций в глобальных цепях поставок и производства. 

Финансовая программа ЕС

На встрече также обсуждалась нынешняя ситуация с многолетней финансовой программой Евросоюза (ЕС). Глава государства подчеркнул, что новые возможности для Литвы предлагает новый временный Фонд восстановления Европы, из которого Литва до 2024 года рассчитывает получить 3,908 млрд евро дотаций и, в случае необходимости, кредит в объеме 2,059 млрд евро. 

Во встрече участвовали министры финансов, сельского хозяйства, окружающей среды, энергетики, экономики и инноваций, образования и науки, иностранных дел.

Между тем президент Литвы Г. Науседа высказал вице-главе ЕК критические замечания в адрес многолетнего бюджета. Бюджет Евросоюза должен быть более амбициозным, также необходимо вести переговоры о повышении финансирования Политики сплочения, заявил литовский президент во время видеоконференции с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. 

В ходе конференц-звонка речь шла об отчете ЕС по экономическому кризису, возникшему из-за коронавируса, сообщила администрация президента. 

«Президент подчеркнул, что позиция Литвы по размеру бюджета ЕС осталась неизменной – многолетняя финансовая программа перед лицом этой беспрецедентной ситуации  должна быть более амбициозной, необходимо вести переговоры о повышении финансирования Политики сплочения, а также полной конвергенции прямых выплат фермерам», – говорится в сообщении.

Руководитель Литвы напомнил В. Домбровскису о том, что Литва надеется на соблюдение обязательств ЕС по финансированию закрытия Игналинской АЭС и проекта Калининградского транзита. 

Г. Науседа представил вице-председателю ЕК, ответственному за финансовую стабильность и социальный диалог в ЕС, решения Литвы по сокращению последствий пандемии – это концентрация финансирования и инвестиции, повышение конкурентоспособности экономики, рост продуктивности, а также действия по сокращению последствий социального кризиса и отчуждения. 

В ходе беседы речь также шла о синхронизации линий электропередачи с континентальной Европой, реализации проекта Rail Baltica, угрозе небезопасной Белорусской АЭС в Островце, потребности не допускать на рынок ЕК электроэнергию, произведенную на небезопасных станциях. 

Информация «ЛК», BNS 

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