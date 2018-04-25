Investuok Lietuvoje надеется привлечь новых инвесторов в биотехнологии

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Чтобы повысить стоимость, создаваемую литовской промышленностью наук о жизни, агентство по стимулированию зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje намерено привлечь инвесторов в так называемые «красные» биотехнологии, для чего оно закажет исследование по оценке возможностей инвестиций в стране.

«Исследование должно назвать слабые места «предложения стоимости» литовского сектора биотехнологий инвесторам, которые мы можем исправить и повысить тем самым вероятность успеха при привлечении инвестиций», – сказал BNS директор Департамента развития инвестиций Investuok Lietuvoje Гедиминас Коризна.

По его словам, предпочтение отдано «красным» технологиям из-за компетентности жителей Литвы, инфраструктуры и наработок в фармацевтике и медицине.

Как сказал Г. Коризна, сейчас в Литве около 10 работающих в сфере «красных» технологий предприятий, которые создают новые лекарства, средства медицинской диагностики и новые способы лечения.

Агентство Investuok Lietuvoje объявило конкурс на оценку рынка промышленности «красных» технологий, его предварительная стоимость составляет 230 тыс. евро.

Победитель конкурса проведет анализ глобальных тенденций и инвестиций «с нуля», исследование условий и возможностей инвестиций в сфере биотехнологий в Литве.

Investuok Lietuvoje ранее не инициировало подобных исследований.

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