Ирландцам обещают отменить Рождество

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Национальная группа общественного здоровья (NPHET) грозит ирландцам рождественским локдауном.

Некоторые эксперты в области здравоохранения считают, что Ирландия придет к декабрю с «Четвертым уровнем» коронавирусной безопасности, что, фактически, уничтожит любые рождественские мероприятия.

При этом прогнозы врачей не оптимистичны и предсказывают 1600 – 2300 случаев ежедневного заражения уже к ноябрю.

Профессор медицины Филип Нолан, призывает жителей Ирландии срочно поменять привычки и ограничить социальное общение для того, чтобы «спасти Рождество», пишет Индепендент.

Тем временем ирландские магазины и жители страны уже начали готовиться к празднику.

Правда, в этом году усесться на коленки к Санте не удастся. Старичок, опасаясь «вредоносного поветрия» придет к Ирландцам «удаленно».

Гроты Санты будут оборудованы экранами, с которых «дедушка» удаленно, будет поздравлять детей, сообщает The Journal.

А их родители, тем временем, их родители выстроились к магазинам игрушек в длинные очереди. Дело в том, что коронавирус сыграл злую шутку и с онлайн магазинами. Заказать товар там просто и удобно, однако по нынешним временам доставка подарка из Китая, выглядит весьма проблематично.

Чтобы успеть к новогодним праздникам, товар надо было заказывать в июле, а теперь рождественский подарок придет, если только ко «Дню святого Патрика».