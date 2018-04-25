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Пенсионерам — 13-ю пенсию: предвыборные обещания или реальность

Nuotrauka pixabay.com

1 октября парламент Литвы в первом чтении принял предложение Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) о выплате пенсионерам 13-й пенсии. Это предложение поддерживают правящие партии, а оппозиция называет его взяткой перед выборами, сообщает BNS. 

Один из инициаторов проекта, член фракции ИАПЛ-СХС Збигнев Единский, сказал, что 13-я пенсия была бы выплатой в размере 200 евро, которую пенсионеры получили бы перед Рождеством. По его словам, чтобы осуществить этот проект, потребуется 120 млн. евро. Подсчитано, что выплаты получат 600 тыс. человек.

«Мы предлагаем источник финансирования — в парламенте лежит проект налогообложения банков. Этот налог погасил бы такие расходы», – сказал депутат. 

 «Тринадцатая пенсия — это один из способов помощи для одной из наиболее уязвимых социальных групп», — сказал журналистам премьер Саулюс Сквярнялис. Он отметил, что потребуется немало денег, но ситуация с госдолгом находится под контролем. Правительство будет рассматривать возможные источники финансирования.

Р. Карбаускис напомнил, что возможность получения тринадцатой пенсии была включена в предвыборную программу «крестьян». «В некоторых странах Европейского союза есть тринадцатая пенсия, наша экономическая ситуация такова, что мы можем позволить себе принять такой закон и выплачивать тринадцатую пенсию», — сказал он журналистам.

С. Сквярнялис считает, что об источниках финансирования можно будет говорить после выборов.

«Не будем сейчас говорить о налогах. Вы хорошо понимаете как предложения, так и налоговые вопросы в контексте выборов. Они пройдут, потом вам придется тщательно проанализировать все вопросы и… свести концы с концами. Чтобы позволить себе затраты, нужны источники. Другой вопрос — сколько этих источников еще можно выжать из внутренних ресурсов», — добавил премьер.

Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис это предложение расценил как взятку перед выборами. Даже в другое время он оценивал бы такое предложение скептически. «Возникает немало вопросов. Почему просто нельзя поднять пенсии, если у государства есть такие деньги?», — вопрошал он. Председатель Движения либералов Виктория Чмилите также оценила предложение сквозь призму выборов: «По действующему закону о выборах пенсионеру даже ручку нельзя подарить, это считается взяткой, а ИАПЛ-СХС предлагает 180 млн. евро выделить на тринадцатую пенсию. Как можно говорить об этом на фоне растущего госдолга?» 

Эту пенсию начиная с 2021 года предлагают платить раз в год, в декабре, перед Рождеством. По данным «Содры», средняя пенсия по старости в Литве составляет 377 евро, а пенсия тех, у кого есть необходимый стаж, – 399 евро.

Информация «ЛК», BNS 

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