Ирландия – нефтяная держава!

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Правительство Ирландии решило удовлетворить 10 заявок на лицензии на разработку углеводородов на шельфе в суверенной экономической зоне.

На Климатическом саммите в Нью-Йорке Премьер министр страны Лео Варадкар, заявил, что страна, сохраняя экологический баланс не будет добывать сырую нефть, ограничившись лишь газовыми разработками, однако, в то же время 10 заявок на нефтедобычу находятся на рассмотрении профильного департамента.

Две заявки поданы на исключительные права на бурение во всех возможных нефтеносных местах ирландского шельфа.

Как заявили в Департаменте, заявление Врадкара, касалось только новых разработок, а разведанные запасы принесут доход стране и компаниям, испортив показатели по экологичности, сообщает The Journal.