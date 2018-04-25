Сигналы тревоги в Клайпедском порту

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Клайпедский морской порт в настоящее время перевозит такое же количество грузов или даже меньше, чем год назад, хотя рост ещё фиксировался в первой половине года, предупреждает временный руководитель порта Видмантас Паукште.

Это не уменьшает желания инвестировать — собираются углубить порт до 17 метров, расширить территорию, а в будущем открыт вопрос строительства внешнего порта, сообщают литовские СМИ.

В.Паукште поделился вызывающими беспокойство результатами в Экономическом комитете Сейма. «Рассматривая объемы стивидорных работ в портах Балтики за первые 8 месяцев, мы видим, что весь рынок вырос на 4%, в то время как Клайпедскому порту удалось вырасти на 3,9% за первые 8 месяцев. Однако наши соседи — Рига, Калининград и Лиепая — показывают падение. Рост Вентспилса, вероятно, связан с тем, что часть рижских грузов переместилась в Вентспилс », — сказал В. Паукште.

По его словам, рост начался в первой половине года, но уже во второй половине количество грузов не растёт или даже уменьшается по сравнению с прошлым годом.

«Во второй половине года мы не видим роста, результат аналогичен прошлому году или даже заметно незначительное снижение. Из основных потоков в Клайпедском порту видно, что погрузка удобрений, контейнеров и нефтепродуктов сократилась. Основной рост, если мы посмотрим на тоннаж, в настоящее время даёт зерно. Динамика грузоперевозок — пока нам удавалось сохранить в среднем 6,6%, но в этом году мы уже прогнозируем, что должны остаться на уровне прошлого года», — сказал руководитель порта.

Потребность в инвестициях

В. Паукште говорил о важности порта — от него зависят 60 тыс. рабочих мест, а доходы общественного сектора от каждой перегруженной тонны достигали 10 евро в 2013 году, и с тех пор перевалка увеличилась с 33 млн. тонн до 46 млн. тонн.

«Чем мы живём, какие результаты и что нужно, чтобы мы продолжали процветать? Возможно, сегодня мы должны говорить о главной цели — как сохранить то, чего мы уже достигли. Потому что на самом деле мы многого достигли», — сказал руководитель. Он упомянул, что в прошлом году Дирекция порта получила 64 млн. евро доходов, из которых 56 млн. — сборы и 7,4 млн. – арендная плата за землю.

«Если посмотреть на нашу выручку и запланированные инвестиции, наш EBITDA (аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) достигает 45 млн. евро, из которых 28 млн. налога на прибыль в прошлом году мы перечислили в государственный бюджет, и нам остаётся денежный поток в 17 млн. евро. А инвестиционный план составляет 64 млн. евро. Это означает, что нам придется брать кредиты в следующем году», — сказал руководитель. По его словам, процентная ставка, предлагаемая банками, составляет около 0,75%, но рассматривается и вариант выпуска облигаций.

Инвестиции необходимы для углубления и развития порта. «Если мы посмотрим на глобальные тенденции роста контейнеровозов, мы увидим, что суда растут и растут резко, поэтому порты разрабатывают проекты для обслуживания все более крупных судов. Наша главная цель — решить две основные глобальные проблемы. Клайпедскому порту не хватает глубины, мы должны решить проблему глубины, есть также нехватка территорий, а также необходимо улучшить условия навигации», — говорит В. Паукште.



По его словам, из-за плохих погодных условий суда длиной более 250 метров не могут заходить в порт 100 дней в году, а время простоя обходится судовладельцам в 20-40 тыс. евро в день. Ожидается, что запланированные инвестиции сократят количество неблагоприятных дней до 26.

«Наша цель — разместить самые большие суда, которые могут войти в Балтийское море. Реконструкция ворот порта позволит сократить время простоя судов, обеспечить полную загрузку больших судов на достаточной глубине, сделать порт более привлекательным и снизить затраты для грузоотправителей в логистической цепочке », сказал руководитель.

В поисках глубины

«Теперь мы можем загружать суда до 13,8 м в северной части и до 13,4 м на юге. Углубляя порт в будущем, мы можем загружать суда с осадкой до 15-15,2 м», — говорит В.Паукште, подчёркивая, что для этого потребуется углубление до 17 м.

По его словам, даже такие глубины сделали бы Клайпедский порт средним в регионе, а в настоящее время глубина литовского порта самая маленькая. «

17 м взяты не откуда-то, это глубина входа в Балтийское море — мы стремимся обслуживать все суда, которые заходят в Балтийское море», — сказал В.Паукште. Он подчеркнул, что существующий грузопоток очень мал, и ожидается, что порт расширится с 557 га к 2030–2040 до 837 га.

Проект внешнего порта, по словам руководителя, будет зависеть от потребности на рынке, потребуется много подготовительной работы, чтобы подтвердить планы, и только потом можно говорить о возможностях инвестирования. «Его появление возможно только при наличии потребности на рынке. Но чтобы пойти и сделать ставку на рынке, нужно пройти большую подготовительную фазу», — говорит В. Паукште.



Член Экономического комитета Сейма Виргилиюс Подерис спросил, каковы будут ожидания по белорусским грузам в ближайшие два-три года, учитывая, что энергетические отношения с этой страной расстроились. Однако участники рынка заявили, что у них нет признаков того, что что-то может измениться.

Видмантас Дамбраускас, президент Ассоциации стивидорных компаний Литвы заявил, что порты Латвии и Эстонии зависят от российских грузов, доля которых достигает одной трети, а Клайпеда считается портом Литвы и Беларуси: «Клайпеда является портом Литвы и Беларуси, потому что это самый близкий пункт. Мы забрали и отвоевали то, что уходило в Ригу. От «Белкалия» или Гродненского завода до Риги — 700 км и до Клайпеды — 400 км». По его словам, нет признаков ухода белорусских грузов: «Как глава компании, которая грузит белорусские удобрения, я думаю, что у нас нет таких политических признаков, есть экономика, есть логика».