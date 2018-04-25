Искусство французской кухни

Французская кухня – одна из самых старых в мире, а также самая утонченная и аристократичная среди всех. Блюда поражают не только сочетанием продуктов, но и изысканным оформлением, благодаря чему Франция во все времена считалась кулинарной столицей мира.

Сегодня каждый может попробовать себя в роли Джулии Чайлд и приготовить 6 традиционных французских блюд по следующим рецептам:

Беф бургиньон

150-170 г бекона, 3-4 ст.л. оливкового масла, 1,5 кг нежирной говядины, порезанной кубиками, 1 луковица, 2 морковки, соль и перец по вкусу, 2 ст.л. муки, 3-4 стакана красного вина, 2-3 стакана говяжьего бульона, 1 ст.л. томатной пасты, 3 дольки чеснока, 4 веточки сушеного майорана, 1 ч.л. тимьяна, 25 луковичек шалота, 4 ст.л. сливочного масла, петрушка, лавровый лист, 400-500 г свежих белых грибов, 1-2 ст.л. бер манье (тесто из муки и сливочного масла).

Разогреваем духовку до 230 градусов. Говядину моем и вытираем бумажным полотенцем. Бекон нарезаем маленькими кубиками в 2 см. Разогреваем сковороду с оливковым маслом и поджариваем кубики бекона до образования румяной корочки. Высыпаем в тарелку. Нарезаем говядину такими же кусочками по 2 см и обжариваем в той же сковороде. Готовое мясо выкладываем на тарелку с беконом. Обжариваем крупно нарезанную морковь и порезанный колечками лук до образования румяной корочки. Бекон и говядину посыпаем солью и перцем по вкусу, мукой и тщательно перемешиваем. Ставим мясо в духовку на 4 минуты. После перемешиваем и тушим еще 4 минуты, пока на мясе не образуется корочка. Убавляем температуру до 160 градусов. Добавляем к мясу обжаренную морковь и лук. Затем заливаем все вином и бульоном так, чтобы мясо было полностью покрыто жидкостью. Добавляем томатную пасту, чеснок, тимьян, лавровый лист и измельченную петрушку. На плите доводим блюдо до кипения, а затем возвращаем в духовку на 3 часа. Обязательно закрываем посудину крышкой. Тем временем готовим соус. Для этого разогреваем сковороду. Смешиваем 2 ст. л. сливочного и оливкового масла. Добавляем луковички шалота и жарим, пока они не станут коричневатого цвета. Готовый лук кладем на тарелку. В этой же сковороде поджариваем грибы, нарезанные большими кусочками. Добавляем к грибам поджаренные луковицы, немного бульона и сухие травы по желанию. Посыпаем перцем, солью и тушим под крышкой 10 минут. За 45 минут до готовности смешиваем мясо с соусом. Когда мясо полностью приготовилось, достаем его из духовки и добавляем бер манье. Оставляем на несколько минут под крышкой, а затем подаем на стол. Совет: в качестве гарнира лучше всего использовать вареный картофель, политый соусом, и свежие овощи.

Французский луковый суп

2 ст. л. маргарина или сливочного масла, 3 луковицы, нарезанные мелкими кусочками, 1 банка говяжьего бульона, 3 стакана холодной воды, лавровый лист, 6 кусочков жареного французского хлеба, 1 стакан измельченного швейцарского сыра (можно заменить моцареллой), 1/4 стакана тертого пармезана.

В неглубокой сковороде/кастрюльке на среднем огне растапливаем маргарин. Добавляем лук и жарим его, помешивая, 15 минут или пока он не приобретет золотистый цвет. Заливаем лук бульоном, водой и добавляем лавровый лист. Варим под закрытой крышкой 15 минут, а затем извлекаем лавровый лист. Нагреваем духовку. Суп равномерно разливаем по жаростойким емкостям. На каждую тарелку кладем кусочек жареного хлеба и посыпаем сыром. Держим в духовке 10 минут или пока сыр не растает и приобретет золотистый цвет. Достаем суп из духовки и приступаем к дегустации.

Курица по-французски

3 кусочка бекона, 450 г замороженного лука, 450 г грибов, 4 куриных филе, 1/4 стакана муки, 1/2 стакана воды, 1/4 стакана заправки (уксус и оливковое масло в соотношении 1:1), 400 г помидоров с чесноком и оливковым маслом, 2 лавровых листа, 1 ст. л. измельченной свежей петрушки.

Разогреваем сковороду с антипригарным покрытием и поджариваем бекон на среднем огне. Добавляем измельченный лук и грибы, нарезанные на 4 части. Жарим 8 минут, время от времени помешивая. Готовую смесь выкладыаем на тарелку и даем ей остыть. На ту же сковороду отправляем куриное филе, нарезанное крупными кусками. Жарим 2-3 минуты с каждой стороны. Смешиваем муку, воду и заправку (уксус и оливковое масло). Измельчаем помидоры и добавляем все в сковороду, чтобы курица была равномерно покрыта жидкостью. Кладем один лавровый лист. Доводим до кипения, делаем маленький огонь и тушим, изредка помешивая, на протяжении 10 минут. Затем добавляем бекон и жарим 15 минут, пока курица не станет полностью готовой. Достаем лавровый лист. Готовое блюдо посыпаем свежей петрушкой и подаем на стол.

Рататуй

0,5 кг баклажанов, 0,5 кг помидоров, 0,5 кг цукини, 3 зубчика чеснока, 5 ст. л. растительного масла, соль и перец по вкусу, зелень по желанию. Ингредиенты для соуса: 350 г болгарского перца, 350 г помидоров, 200 г репчатого лука, растительное масло, тимьян по вкусу.

Готовим соус. Для начала разогреваем духовку до 180 градусов. Нарезаем часть перца дольками и кладем в форму для запекания. Печем 30 минут, а затем даем ему остыть. Измельчаем чеснок и лук. Два перца, несколько помидоров очищаем и нарезаем мелкими кубиками. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Обжариваем лук и перец в течение 2 минут. Затем добавляем помидоры, посыпаем солью и жарим еще 5 минут. Смесь должна загустеть. Даем ей немного времени остыть и помещаем в блендер. Добавляем тимьян и перемалываем до образования однородной массы. Готовый соус подаем к рататую в небольших тарелочках. Нарезаем помидоры, баклажаны и цукини тонкими слайсами. Выкладываем все в форму для запекания, чередуя слои. Готовим заправку. Для этого измельчаем зелень и смешиваем с чесноком и маслом. Добавляем соль и перец по вкусу. Разогреваем духовку до 180 градусов. Овощи поливаем заправкой, накрываем форму фольгой и ставим в духовку на 60 минут. Готовое блюдо подаем с соусом собственного приготовления.

Крокеты

2 яйца, 2 картофелины, 50 г сливочного масла, 100 миллилитров растительного масла, 150 г муки или панировочных сухарей.

Варим картофель целиком, а затем натираем на терке. Смешиваем массу с яйцами и сливочным маслом. Тщательно перемешиваем, чтобы получился картофельный фарш. Лепим круглые шарики или обычные котлетки. Макаем их со всех сторон в муку или сухари. Взбиваем яйца и макаем в них котлетки. Затем снова панируем их в муке. Разогреваем сковороду с растительным маслом на сильном огне. Жарим в ней котлетки, как во фритюре. Готовые крокеты подаем с томатным или грибным соусом.

Крем-брюле

1 л сливок, 180-200 г сахара, 8 яичных желтков, 1 пакетик ванилина.

В кастрюле смешиваем сливки с половиной сахара. Доводим до кипения, не забывая постоянно помешивать. Желтки взбиваем с оставшимся сахаром. Пока взбиваем, добавляем остывшие сливки. Разогреваем духовку до 160 градусов. Готовую массу разливаем по небольшим формочкам и ставим на противень, заполненный водой. Совет: вода должна немного не доходить до краев формочек. Выпекаем крем-брюле 40 минут. Затем даем ему остыть и подаем на стол. Украшаем веточкой мяты или фруктами по желанию.

Круассаны

Пакет замороженного слоеного бездрожжевого теста, 1 желток для смазки и начинка по вашему усмотрению: шоколад, сгущенка, крем, варенье или творожный сыр.

Первым делом нужно выложить тесто минут на 30-50, чтобы оно разморозилось. Ваше тесто должно быть мягким. Далее берем скалку и раскатываем наше тесто в прямоугольник. Толщина прямоугольника должна быть около четырех миллиметров. К слову, именно от толщины теста будет зависеть, насколько пышными получатся круассаны.

Когда тесто раскатано, нужно разрезать его на одинаковые треугольники. Затем посредине треугольника размещаем начинку.

Остается только свернуть каждый треугольничек, начиная с широкого конца. Таким образом, у вас получатся рогалики, а когда вы согнете их так, чтобы получилась форма полумесяца, перед вами предстанет круассан. Теперь осталось только взбить яичный желток и смазать им круассаны (именно из-за яйца круассаны получаются золотистыми).

Включаем духовку на температуру 200 С и ставим туда наши круассаны. Пекутся они примерно 15-30 минут. Это зависит от их величины и особенностей вашей духовки.

Bon Appetit!

