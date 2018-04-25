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Исламофобия в ФРГ

Фото azertag.az

На сегодняшний день немецкая полиция не может обеспечить круглосуточное наблюдение за мечетями.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в этом признался министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер. «Мишенями террористов могут стать и религиозные учреждения. В случае реальной угрозы охрана мечетей будет усилена», — заявил он.

После этого поссимистичного заявления главы МВД страны мусульманские общины решили усилить внимание к вопросу защиты своих представителей. Так, Координационный совет мусульман Германии заявил в своем пресс-релизе, что власти страны недооценивают серьезность положения и не реагируют на призывы мусульманских общин усилить меры безопасности. «Угрозы взорвать мечети, к счастью, не осуществились. Однако в нынешних условиях мусульмане Германии далеки от того, чтобы ходить в мечеть, не опасаясь за свою жизнь», говорится в пресс-релизе.

Поэтому Совет решил начать осуществлять в мечетях контроль безопасности своими собственными силами и повышать осведомленность мусульман о преступлениях на почве исламофобии.

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