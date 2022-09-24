Испания выделит 236 млн евро на обеспечение продовольственной безопасности

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Власти Испании выделят более 236 млн евро на борьбу с отсутствием продовольственной безопасности в мире. Об этом заявил во вторник председатель правительства Испании Педро Санчес, выступая на Глобальном саммите продовольственной безопасности в Нью-Йорке.

Как сообщила пресс-служба кабмина, премьер объявил, что «Испания обязуется пожертвовать 151,5 млн евро и внести еще 85 млн кредитов из фонда для продвижения развития Испанского агентства международного сотрудничества в области развития, что представляет собой в общем 236,5 млн для различных проектов в области продовольственной безопасности в ближайшие три года».