Исторический «небоскреб» передан городу

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

«Литовские железные дороги» переводят администрацию в здания, которые находятся рядом с железнодорожным вокзалом, а историческое здание на ул. Миндауго, 12 будет передано обществу.

«Мы чувствуем себя привилегированными, работая в первом небоскребе столицы, в здании площадью 11 000 кв. м, которое является объектом культурного наследия. Однако это здание не очень эффективно как административное – его содержание обходится в 1,5 млн. евро в год, да и работать в нем неудобно», – сказал гендиректор компании Мантас Бартушка и добавил, что это здание, по его мнению, будет прекрасным подарком городу и стране.

«Это здание эпохи неоклассицизма может отлично служить как гостиница или другой открытый для общества объект», – сказал М. Бартушка, заметив, что компания, отказавшись от него, сэкономит 700 000 евро в год. В пресс-релизе сообщается, что в старом здании не хватает помещений для проведения собраний, другие помещения маленькие и неудобные. Кроме того, больших денег требует ремонт. Администрация переберется в арендованные помещения недалеко от железнодорожного вокзала и в принадлежащие компании здания на ул. Пелесос, 10 и Гяляжинкяле, 2.

Административное здание железных дорог на ул. Миндауго, 12 проектировал архитектор Тадеуш Ростворовский. В начале ХХ века здесь располагалось Управление Полесских железных дорог. Полесские железные дороги – это государственные дороги, имевшие военно-стратегическое значение. Эти железные дороги соединяли Полесье с Прибалтийским, Северо-Западным, Центрально-Промышленным районами. По тем временам это было современное и величественное здание, небоскреб. В 1914 г. в здании появились два телефонных аппарата. Это строение всегда принадлежало железной дороге. В 2003 году оно было признано объектом культурного наследия.

Информация «ЛК», vilnius.lt