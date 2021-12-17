Италия ввела тестирование и карантин при въезде из стран Европы

РИА Новости пишет, что Италия ввела обязательное тестирование для всех, въезжающих из стран Европы. Для невакцинированных граждан вводится карантин. Об этом заявил глава итальянского Минздрава Роберто Сперанца.
Это может быть экспресс-тест, результат которого действителен 24 часа, или ПЦР-тест, сделанный максимум за 48 часов. Тест должен быть сделан до поездки, его наличие будет проверять транспортный перевозчик.
Для невакцинированных помимо теста предусмотрен пятидневный карантин.
Решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон». Оно временное, оно вступает в силу завтра, 16 декабря, и будет действовать до конца месяца — до 31 декабря.
Ранее для поездок по Евросоюзу было достаточно наличия «зелёного паспорта».
Кроме того, власти Италии продлевают режим ЧС в стране до 31 марта. А до 31 января продлевается запрет на въезд из ряда африканских стран: ЮАР, Лесото, Ботсвана, Зимбабве, Малави, Мозамбик, Намибия и Эсватини.