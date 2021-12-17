Италия ввела тестирование и карантин при въезде из стран Европы

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РИА Новости пишет, что Италия ввела обязательное тестирование для всех, въезжающих из стран Европы. Для невакцинированных граждан вводится карантин. Об этом заявил глава итальянского Минздрава Роберто Сперанца.

Это может быть экспресс-тест, результат которого действителен 24 часа, или ПЦР-тест, сделанный максимум за 48 часов. Тест должен быть сделан до поездки, его наличие будет проверять транспортный перевозчик.

Для невакцинированных помимо теста предусмотрен пятидневный карантин.