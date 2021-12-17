TOP,Новости,Политика

Науседа: ЕС готов ввести рестриктивные меры против действий РФ в Украине

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа утверждает, что Европейский Союз (ЕС) готов принять ограничительные меры, направленные против агрессивных действий России в отношении Украины. 

Науседа подчеркнул, что вызовы требуют единства и сплоченности со стороны ЕС, НАТО и стран Восточного партнерства. По его словам, ЕС не потерпит агрессии, угроз государственному суверенитету и территориальной целостности в странах Восточного соседства.

«Мы очень реалистично оцениваем ситуацию, которая складывается на украинской границе. Мы видим явные усилия по дестабилизации ситуации с безопасностью в этом месте и во всем регионе в целом. Мы должны упреждать такие процессы», — заявил журналистам Науседа. 

реклама

«Именно поэтому Совету Европы удалось единогласно принять решение о том, что в случае эскалации такого конфликта мы готовы ввести дополнительные ограничительные меры против агрессивных действий России в отношении Украины», — сказал он. 

Он подчеркнул, что Украина и далее может рассчитывать на полную поддержку ее поддержку на пути реформ.

На заседании Европейского совета в Брюсселе в четверг лидеры ЕС также обсудили борьбу с пандемией COVID-19, вопросы миграции. Большое внимание также уделялось отношениям Евросоюза с Китаем, ситуации в Беларуси.

  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt
  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt
  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt
  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt
  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.