Науседа: ЕС готов ввести рестриктивные меры против действий РФ в Украине

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа утверждает, что Европейский Союз (ЕС) готов принять ограничительные меры, направленные против агрессивных действий России в отношении Украины.

Науседа подчеркнул, что вызовы требуют единства и сплоченности со стороны ЕС, НАТО и стран Восточного партнерства. По его словам, ЕС не потерпит агрессии, угроз государственному суверенитету и территориальной целостности в странах Восточного соседства.

«Мы очень реалистично оцениваем ситуацию, которая складывается на украинской границе. Мы видим явные усилия по дестабилизации ситуации с безопасностью в этом месте и во всем регионе в целом. Мы должны упреждать такие процессы», — заявил журналистам Науседа.