Итальянские власти вновь запретили заход в порты страны судну со спасенными мигрантами

Фото ТАСС/ Гердо Владимир/Предоставлено фондом ВАРП

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Очередному судну неправительственной организации Mare Jonio запрещен заход в порты Италии для высадки почти 100 спасенных в море мигрантов. Как сообщает агентство ANSA, соответствующее распоряжение подписали глава МВД и министр транспорта и по инфраструктурам, которому подчиняются порты.

Итальянское судно Mare Ionio неправительственной организации Mediterranea в среду утром приняло на борт 98 мигрантов, потерпевших крушение у ливийского побережья.

Недавно правительство Италии приняло закон, направленный против деятельности НПО, занимающихся спасением мигрантов из африканских стран, которые из Ливии отплывают к южным итальянским берегам. Mare Ionio не первое судно, которому запрещается входить в итальянские порты. Тем не менее оно направляется к острову Лампедуза.

Жесткая антимиграционная линия, вдохновителем которой стал вице-премьер и глава МВД, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини, вскоре может быть смягчена. Правительство, членом которого он был, ушло в отставку. Бывшее коалиционное Движение «5 звезд» формирует новый кабинет министров с Демократической партией (ДП), которая всегда выступала за оказание помощи терпящим бедствие мигрантам.

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