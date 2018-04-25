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Л.Кукурайтис: для решения проблемы бедности необходимо увеличить базовую пенсию

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

По словам литовского министра социальной защиты и труда Линаса Кукурайтиса, для решения проблемы бедности пенсионеров базовую пенсию необходимо увеличить.

«Относительная бедность, безусловно, может быть решена, если бы мы вложили гораздо больше денег, и для этого есть предпосылки, потому что вся базовая пенсия перенесена в государственный бюджет, и именно базовая пенсия, это та пенсия, которую получают все. (…) Если мы хотим бороться с бедностью, нам нужно повысить базовую пенсию», — заявил Кукурайтис в четверг на новостном радио Ziniu radijas.

«Европейский опыт показывает, что если мы хотим иметь большие пенсии, то должны профинансировать её за счёт других налогов, не только налогов с заработной платы, как это делается в Литве, но и с других», — добавил он.

По словам министра, хотя за последние несколько лет пенсии росли, темпы роста не такие быстрые, как рост заработной платы, а пенсионеры становятся ещё беднее.

«Когда начнёт снижаться рост заработной платы, пенсии их нагонят, а относительная бедность сравняется с работающими. Но пока у нас черта относительной бедности находится на том же уровне, что и средняя пенсия, это означает, что половина пенсионеров находится ниже черты относительной бедности, и это является проблемой. Мы не сможем решить эту проблему без увеличения финансирования», — акцентировал министр.

BNS

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