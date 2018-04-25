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Зеленский предложил сократить количество депутатов Рады

Фото twitter/Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг внес в Верховную раду законопроект о сокращении числа депутатов в высшем законодательном органе страны и закреплении пропорциональной избирательной системы. Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.

«Проект закона о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины об уменьшении конституционного состава Верховной рады и закреплении пропорциональной избирательной системы», — говорится в названии зарегистрированного законопроекта. Текст документа и пояснительная записка к нему пока отсутствуют.

Ранее президентская партия «Слуга народа» предлагала сократить количество депутатов высшего законодательного органа с 450 до 300. Представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук не исключал, что соответствующие изменения в конституцию вынесут на рассмотрение Рады уже в первые дни работы, так же как вопрос о пропорциональной системе выборов в Раду.

В мае Зеленский инициировал рассмотрение законопроекта о внесении изменений в избирательную систему, касающиеся пропорционального принципа выборов по закрытым спискам и снижения проходного барьера в Раду с 5% до 3%.

korrespondent.net

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