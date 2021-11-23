Из Беларуси за сутки уехали 118 мигрантов

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За минувшие сутки Беларус ь покинула группа из 118 нелегальных мигрантов. Во вторник готовится к вылету из аэропорта Минска еще одна группа. Об этом 23 ноября сказал начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун, сообщает ТАСС.

«Только за вчерашний день 118 человек убыло из Национального аэропорта Минск, и такая работа продолжается ежедневно. Эти 118 человек вылетели в индивидуальном порядке, органы внутренних дел, пограничные войска оказали им содействие в оформлении документов и пропуске через государственную границу», – сказал Бегун.

По его словам, «сегодня еще группа граждан иностранных государств находится в Национальном аэропорту Минск, прошла все таможенные и пограничные процедуры, ожидает возвращения в страны гражданства».

Бегун подчеркнул, что мигранты не обращались к властям за убежищем. Сейчас Беларусь вместе с представителями МОМ и УВКБ ООН работают над разрешением кризиса на границе с Польшей.