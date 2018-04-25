Из Москвы депортируют иностранцев за нарушение карантина по коронавирусу

В Москве ежедневно проходят рейды в гостиницах и местах массового посещения граждан Китая, а также прибывших из Китая граждан других стран. Проверяют соблюдение режима изоляции, передает «Интерфакс».
В ходе рейдов выявили 88 нарушителей режима, оказавшихся в их числе иностранцев депортируют, сообщила заммэра города Анастасия Ракова.
Полицейские проводят рейды в гостиницах, общежитиях, частных квартирах, а также в метро и общественном транспорте, рассказала она. При необходимости профилактических мер и осмотра они привлекают к рейдам сотрудников скорой помощи.
В одну из инфекционных больниц Москвы с 24 января положили 204 человек с признаками ОРВИ, у которых заподозрили коронавирус. Ракова отметила, что COVID-19 ни у кого из них не подтвердился. 145 пациентов уже выписаны.
На 27 февраля в обсервационном центре «Царицыно» находились 80 человек, которым предписано соблюдение режима изоляции в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача.
Кроме того, в аэропортах планируется усилить меднаблюдение за пассажирами, прибывающими из Южной Кореи и Ирана. Так, у пассажиров, прилетающих из Италии, будет измерять температуру, а также собирать контактные данные для оценки состояния их здоровья, им же будут выдавать памятки о том, что следует делать при изменении самочувствия.NEWSru.com
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