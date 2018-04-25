default image
Из Москвы депортируют иностранцев за нарушение карантина по коронавирусу

Подробнее...
default image
В Сейме отменили часть праздничных мероприятий , посвященных 11 марта

Подробнее...
default image
В Британии зафиксировали первый случай передачи COVID-19 в стране

Подробнее...
default image
ВОЗ повысила до "очень высокого" риск распространения коронавируса

Подробнее...
default image
Из-за коронавируса рекомендуется отложить стодневки, другие школьные мероприятия

Подробнее...
default image
Коронавирус добрался до Мексики

Подробнее...
default image
На ярмарке Казюкаса отменят некоторые мероприятия

Подробнее...
default image
В Евросоюзе отметили рост числа запросов на получение убежища

Подробнее...
default image
Перевозчики: риск коронавируса для транспортного сектора – очень велик

Подробнее...
default image
Болгария усилила охрану границы

Подробнее...
default image
Президент Литвы Г.Науседа призывает жителей сохранять спокойствие

Подробнее...
default image
В Берлине из-за коронавируса отменяют выставку туристических услуг ITB

Подробнее...
default image
Инфицированных коронавирусом будут лечить в пяти больницах Литвы

Подробнее...
default image
Tez Tour прекращает полеты в Верону, Novaturas – в Бергамо

Подробнее...
default image
Швейцарскую деревню могут эвакуировать на 10 лет из-за свалки оружия

Подробнее...
default image
Голландская железная дорога выплатила семьям жертв Холокоста 32 млн евро компенсаций

Подробнее...
default image
Вернувшиеся полупустым самолётом из Милана литовцы прошли дезинфекцию

Подробнее...
default image
День защитника Отечества: память жива

Подробнее...
default image
Изменения в социальной сфере для лиц с ограниченными возможностями

Подробнее...
default image
Хватит прикрываться Брекситом

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Из Москвы депортируют иностранцев за нарушение карантина по коронавирусу

Фото LTOU

В Москве ежедневно проходят рейды в гостиницах и местах массового посещения граждан Китая, а также прибывших из Китая граждан других стран. Проверяют соблюдение режима изоляции, передает «Интерфакс».

В ходе рейдов выявили 88 нарушителей режима, оказавшихся в их числе иностранцев депортируют, сообщила заммэра города Анастасия Ракова.

Полицейские проводят рейды в гостиницах, общежитиях, частных квартирах, а также в метро и общественном транспорте, рассказала она. При необходимости профилактических мер и осмотра они привлекают к рейдам сотрудников скорой помощи.

В одну из инфекционных больниц Москвы с 24 января положили 204 человек с признаками ОРВИ, у которых заподозрили коронавирус. Ракова отметила, что COVID-19 ни у кого из них не подтвердился. 145 пациентов уже выписаны.

реклама

На 27 февраля в обсервационном центре «Царицыно» находились 80 человек, которым предписано соблюдение режима изоляции в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача.

Кроме того, в аэропортах планируется усилить меднаблюдение за пассажирами, прибывающими из Южной Кореи и Ирана. Так, у пассажиров, прилетающих из Италии, будет измерять температуру, а также собирать контактные данные для оценки состояния их здоровья, им же будут выдавать памятки о том, что следует делать при изменении самочувствия.

NEWSru.com

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600