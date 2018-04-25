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В Британии зафиксировали первый случай передачи COVID-19 в стране

Фото pixabay.com

Первый случай передачи коронавируса от человека к человеку выявлен на территории Великобритании. Об этом говорится в распространенном в заявлении главного санитарного врача Англии Криса Уитти, сообщает The Guardian

Вчера, 14:00″Вирус был передан на территории Великобритании, а пациент был переведен в специальный инфекционный центр больницы Гая и Святого Томаса в Лондоне», – рассказал Уитти.

Таким образом, общее число случаев на территории Великобритании достигло 20.

В то же время, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал борьбу с коронавирусом «главным приоритетом» правительства и порекомендовав жителям страны тщательно мыть руки с мылом.

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Напомним, количество инфицированных коронавирусом во всем мире по состоянию на вечер 28 февраля превысило 83 тысячи человек. На планете уже 60 стран, где обнаружили вирус.

korrespondent.net

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