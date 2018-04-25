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В Сейме отменили часть праздничных мероприятий , посвященных 11 марта

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TOP,Новости,Политика,Сейм Литвы

В Сейме отменили часть праздничных мероприятий , посвященных 11 марта

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

В пятницу вечером, следуя рекомендации министра здравоохранения, Правление Сейма отменило все мероприятия в здании парламента из-за угрозы коронавируса, включая празднование 11 марта.

Об этом BNS сообщил спикер Сейма Виктор Пранцкетис.

Согласно решению правления Сейма, все мероприятия, запланированные в Сейме к 30-летию восстановления независимости Литвы, будут отменены до 30 апреля.

«11 марта не будет никаких мероприятий (в помещении — BNS), на площади будут подняты флаги, а 10 марта в зале пленарных заседаний Сейма будет краткое объявление, потому что мероприятия — не заседания», — сказал он.

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Среди прочего, спикер заявил, что по этому случаю будут отменены и визиты иностранных делегаций в Литву .

По словам председателя парламента, первое заседание весенней сессии сейма состоится , на нем парламентарии примут решение о дальнейших действиях. В. Пранцкетис подчеркнул, что заседание должно состояться так, как это предусмотрено в Конституции.

Все мероприятия к 30-летию независимости проведут, когда исчезнет угроза коронавруса.

«Мы планируем организовать праздники в то время, когда не будет опасности. Возможно, в время теплое время, тогда можно будет отождествить их со 100-летием Учредительного сейма или Днем государственности . Решим в будущем », — сказал BNS глава парламента.

Согласно решению Правления, до 30 апреля в Сейме не будет проводиться никаких конференций, собраний, встреч. До этой даты все запланированные экскурсии в здание Парламента отменены, и новые не планируются.

Членам Сейма и сотрудникам Канцелярии рекомендуется не ездить в командировки.

Сам В. Пранцкетис не планирует отменять свой визит в США, запланированный на следующую неделю.

Информация «ЛК» подготовлено по сообщению BNS

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