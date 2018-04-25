В Сейме отменили часть праздничных мероприятий , посвященных 11 марта

Среди прочего, спикер заявил, что по этому случаю будут отменены и визиты иностранных делегаций в Литву .

По словам председателя парламента, первое заседание весенней сессии сейма состоится , на нем парламентарии примут решение о дальнейших действиях. В. Пранцкетис подчеркнул, что заседание должно состояться так, как это предусмотрено в Конституции.

Все мероприятия к 30-летию независимости проведут, когда исчезнет угроза коронавруса.

«Мы планируем организовать праздники в то время, когда не будет опасности. Возможно, в время теплое время, тогда можно будет отождествить их со 100-летием Учредительного сейма или Днем государственности . Решим в будущем », — сказал BNS глава парламента.

Согласно решению Правления, до 30 апреля в Сейме не будет проводиться никаких конференций, собраний, встреч. До этой даты все запланированные экскурсии в здание Парламента отменены, и новые не планируются.

Членам Сейма и сотрудникам Канцелярии рекомендуется не ездить в командировки.

Сам В. Пранцкетис не планирует отменять свой визит в США, запланированный на следующую неделю.

Информация «ЛК» подготовлено по сообщению BNS