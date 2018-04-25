МИД рекомендует принять меры предосторожности при поездках в большинство стран ЕС

Министерство иностранных дел расширило список европейских стран, рекомендовало проявлять особую предосторожность из-за коронавируса, и ужесточило свои рекомендации по Италии.
Обновленный список включает 23 европейских страны, в том числе все страны ЕС, за исключением трех балканских стран: Сербии, Черногории и Албании.
Путешественникам, в перечисленных странах, рекомендуется тщательно следовать рекомендациям и руководствам, изданными местными властями.
Также временно рекомендуется не посещать регионы: Ломбардия, Венето, Пьемонт и Эмилия-Романья в северной Италии, по отношению к которым ранее было рекомендовано проявлять особую осторожность.
Кроме того, министерство рекомендует не посещать Китай, Южную Корею и Тенерифе, где ранее были обнаружены очаги коронавируса.
«Рекомендации обновлены. Будут ли изменения, зависит от ситуации и распространения вируса. Мы осуществляем мониторинг и, по необходимости, будем обновлять информацию по отдельным странам и регионам», — сказала BNS пресс-секретарь Министерства иностранных дел Раса Якилайтене.
Министерство обращает внимание на потенциальный риск того, что путешествующие могут попасть в карантин в определенных регионах, городах или отелях, где обнаружены очаги коронавируса.
Информация «ЛК» подготовлено по сообщению BNS
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