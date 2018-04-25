МИД рекомендует принять меры предосторожности при поездках в большинство стран ЕС

Кроме того, министерство рекомендует не посещать Китай, Южную Корею и Тенерифе, где ранее были обнаружены очаги коронавируса.

«Рекомендации обновлены. Будут ли изменения, зависит от ситуации и распространения вируса. Мы осуществляем мониторинг и, по необходимости, будем обновлять информацию по отдельным странам и регионам», — сказала BNS пресс-секретарь Министерства иностранных дел Раса Якилайтене.

Министерство обращает внимание на потенциальный риск того, что путешествующие могут попасть в карантин в определенных регионах, городах или отелях, где обнаружены очаги коронавируса.

Информация «ЛК» подготовлено по сообщению BNS