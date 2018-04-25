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Установлены сроки выздоровления от коронавируса

Фото pixabay.com

Полное выздоровление от коронавируса наступает примерно через 20 дней со дня проявления первых симптомов заражения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта и официального представителя Всемирной организации здравоохранения Тарика Язаревича.

В своих выводах эксперт сослался на данные свежих исследований.

«Согласно нашим клиническим рекомендациям, пациента можно отпустить из больницы после двух подряд негативных тестов на вирус, проведенных с разницей в сутки. Исходя из доступных на данный момент исследований, период полного выздоровления человека с момента проявления симптомов составляет примерно 20 дней», — сказал Яраревич.

Что касается выработки иммунитета к коронавирусу, то об этом говорить пока рано, считают в ВОЗ, так как полностью заболевание еще не изучено. ВОЗ тщательно отслеживает всю поступающую информацию о повторных заражениях вирусом COVID-19, чтобы определить, насколько четко выполняются инструкции организации в каждом конкретном случае.

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korrespondent.net

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