Из Венесуэлы в Литву переселились еще 17 литовцев и их близких

В декабре из Венесуэлы на жительство в Литву переселились еще 17 граждан Литвы, лиц литовского происхождения и членов их семей, сообщило Министерство иностранных дел Литвы.
Переселение из этой страны организовало посольство Литвы в Испании. В целом из Венесуэлы в Литву прибыли 74 человека.
По прибытии литовцев и членов их семей в Вильнюсе встретили представители Центра беженцев, они позаботились о временном расселении прибывших и их карантине.
Позднее переселённым лицам будут выделены выплаты, а также самые необходимые вещи, будет предоставлено обучение литовскому языку, помощь в поиске работы и прочее.
По информации МИД, поскольку ситуация в Венесуэле не улучшается, все больше людей решаются покинуть сотрясаемую кризисом страну и начать новую жизнь на родине своих родителей и дедушек.
Община литовцев в Венесуэле объединяет около 400 лиц литовского происхождения. Есть предположение, что в целом в Венесуэле также проживают около 1000 граждан Литвы и лиц литовского происхождения.
Постановление, регламентирующее перемещение лиц литовского происхождения из переживающей кризис Венесуэлы, было принято в 2019 году.
Переселенцам компенсируются дорожные расходы, предоставляется жилье, выделяются пособия на обустройство (единовременная выплата в 250 евро) и приобретение самого необходимого (250 евро в месяц), на обучение детей, оказывается помощь в изучении литовского языка.
Следующий рейс переселенцев из Венесуэлы в Литву планируется в феврале 2022 года.