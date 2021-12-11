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Из Венесуэлы в Литву переселились еще 17 литовцев и их близких

Nuotrauka BFL/Tomas Lukšys

В декабре  из Венесуэлы на жительство в Литву переселились еще 17 граждан Литвы, лиц литовского происхождения и членов их семей, сообщило Министерство иностранных дел Литвы.

Переселение из этой страны организовало  посольство Литвы в Испании. В целом из Венесуэлы в Литву прибыли 74 человека. 

По прибытии литовцев и членов их семей в Вильнюсе встретили представители Центра беженцев, они позаботились о временном расселении прибывших и их карантине. 

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Позднее переселённым лицам будут выделены выплаты, а также самые необходимые вещи, будет предоставлено обучение литовскому языку, помощь в поиске работы и прочее.  

По информации МИД, поскольку ситуация в Венесуэле не улучшается, все больше людей решаются покинуть сотрясаемую кризисом страну и начать новую жизнь на родине своих родителей и дедушек. 

Община литовцев в Венесуэле объединяет около 400 лиц литовского происхождения. Есть предположение, что в целом в Венесуэле также проживают около 1000 граждан Литвы и лиц литовского происхождения. 

Постановление, регламентирующее перемещение лиц литовского происхождения из переживающей кризис Венесуэлы, было принято в 2019 году.

Переселенцам компенсируются дорожные расходы, предоставляется жилье, выделяются пособия на обустройство (единовременная выплата в 250 евро) и приобретение самого необходимого (250 евро в месяц), на обучение детей, оказывается помощь в изучении литовского языка. 

Следующий рейс переселенцев из Венесуэлы в Литву планируется в феврале 2022 года. 

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