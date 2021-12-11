Из Венесуэлы в Литву переселились еще 17 литовцев и их близких

Nuotrauka BFL/Tomas Lukšys

В декабре из Венесуэлы на жительство в Литву переселились еще 17 граждан Литвы, лиц литовского происхождения и членов их семей, сообщило Министерство иностранных дел Литвы.

Переселение из этой страны организовало посольство Литвы в Испании. В целом из Венесуэлы в Литву прибыли 74 человека.

По прибытии литовцев и членов их семей в Вильнюсе встретили представители Центра беженцев, они позаботились о временном расселении прибывших и их карантине.