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Из-за карантина отложено обновление системы авиадиспетчерской компании Oro navigacija

Фото „Oro navigacijа“

Поскольку в связи с карантином Литву покинули специалисты испанской компании Indra, находящаяся в госуправлении авиадиспетчерская компания Oro navigacija была вынуждена отложить внедрение новой системы управления полетами.

Невзирая на это, временный глава компании отмечает, что сейчас будет больше времени для совершенствования систем. 

По словам временно возглавляющего Oro navigacija с пятницы Марюса Белюнаса, без испанских специалистов и в ситуации отсутствия рейсов невозможно продолжать работы. 

«Система в процессе внедрения, ее скорректировал карантин, но в принципе это действительно неплохо, потому что испанцы смогут усовершенствовать эту систему у себя, перед тем, как привезти ее нам», – сказал BNS М. Белюнас.

«Нам нужно, чтобы к нам прибыли испанские специалисты, а для тестирования нужны рейсы», – добавил он.

Он также отметил, что нет особой срочности завершить проект, поскольку нынешние оборудование является безопасным. 

Стоимость всей системы с установкой достигает 13,5 млн евро, ее устанавливает Indra Sistemas, которая ранее вместе с Oro navigacija учредила центр компетенции в Вильнюсе. Эта же компания внедряла систему управления на литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai.

После приобретения новой системы управления полетами Oro navigacija стала частью концерна iTEC, являющемуся противовесом росту цен благодаря общим закупкам. 

В деятельности iTEC участвуют авиадиспетчесркие компании Германии, Соединенного Королевства, Голландии, Испании, Норвегии, Литвы и Польши.  

Планируется, что системы управления полетами всех членов iTEC будут унифицированы к 2025 году.

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