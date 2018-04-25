Пандемия и безопасность

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Несмотря на то что европейские страны начинают смягчать карантинный режим, открываются предприятия, ослабляется режим передвижения, новости на карантинном фронте остаются тревожными.

Вирус распространяется очень быстро. Поэтому ограничительные меры должны сниматься медленно и этот процесс должен контролироваться, рекомендует Всемирная организация здравоохранения. Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 будет продолжаться, пока ученые не разработают вакцину против заболевания, заявил специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по вопросам болезни COVID-19 Дэвид Набарро. В связи с этим он предположил, что повсеместное ношение масок или другой защиты для лица в скором времени станет нормой.

Штраф за нарушения карантина

За минувшие пасхальные выходные литовская полиция оштрафовала в связи с нарушениями карантинного режима более 200 человек.

«За три праздничных дня составлен 231 протокол», – сообщил BNS представитель Департамента полиции по связям с общественностью Рамунас Матонис.

За подобные нарушения Кодекс административных правонарушений предусматривает штраф в размере от 500 до 1 тыс. евро для физических лиц, а для руководителей юридических или прочих ответственных лиц – от 1,5 тыс. до 6 тыс. евро. В первый раз назначается половина минимального штрафа.

С целью контроля над распространением коронавируса в Литве в длительные пасхальные выходные действовал запрет на перемещение жителей в другие города, не являющиеся их местом проживания.

Полиция утверждает, что за этот период в города и другие населенные пункты во время проверок было запрещен въезд-выезд около 15 тыс. автомобилей из 100 тыс. проверенных.

За разговор – 250 евро

В социальной сети распространяют запись, в которой сообщается, что три друга из Каунаса были наказаны за нарушения правил карантина. В соответствии с действующими правилами полиция штрафует тех, кто не соблюдает порядок, пишет Kas vyksta Kaune.

В группе Facebook Мартинас поделился фотографией протокола о штрафе. Он написал, что 250 евро придется заплатить за 10-минутный разговор с двумя друзьями. «На 10 минут втроем остановились у Каунасского замка. Обошлось в 250€ каждому. Будьте бдительны», – написал Мартинас.

Правила не для всех

В Литве карантин продлен до 27 апреля. Во время него закрыта большая часть кафе, ресторанов и баров. Они могут предлагать свою продукцию только навынос. Однако на парламентское кафе это требование не распространяется, сообщают журналисты передачи KK2 (телевизионный канал LNK), сообщают литовские СМИ.

Журналисты в парламенте сняли депутатов, которые обедают в помещении кафе. Член фракции «крестьян» Альфредас Стасис Науседа попросил задать ему вопросы только после обеда, потому что «обед для него – святое дело». «Я не представляю ни для кого никакой опасности. Нести в кабинет? Так мой кабинет далеко», – сказал депутат. На вопрос, знает ли он, что в кафе обедать нельзя, Науседа сказал, что знает, но продемонстрировал, что соблюдает расстояние. Во время обеда Витаутас Бакас сказал, что в парламенте действует такой порядок. По его словам, это нормальный пример для жителей Литвы. «Это парламентское кафе, расстояние соблюдается, так решила канцелярия», – сказал депутат.

Депутат Пятрас Невулис был удивлен, узнав, что в кафе обедать нельзя. «Насколько мне известно, можно», – сказал он. И это при том, что у входа в кафе висит объявление, что еда продается навынос. Социал-демократ Альгирдас Сисас сказал, что он “вынес” еду – от стойки до столика. «Я собирался нести в кабинет, но суп и без того не очень горячий», – пояснил Юлюс Сабатаускас, который убежден, что он никакие правила не нарушает.

Беглянка

У заболевшей коронавирусом сбежавшей из больницы женщины (1979 г.р.) изъяли документы и взяли подписку о невыезде. Напомним, что женщина сбежала из Инфекционного отделения Сантаришкской клиники 7 апреля и на общественном транспорте поехала к себе домой в общежитие на ул. Гяросес Вильтес. Женщина изолирована в помещении муниципалитета. Исчезновение ее в больнице было замечено в 15.45., в 16.34 полиция обнаружила ее дома. На “скорой” женщину вернули в больницу. На следующий день выяснилось, что она больна. У нее коронавирус наблюдался в легкой форме. Полиция начала расследование в связи с нарушением правил карантина. Женщине грозят общественные работы, штраф, ограничение свободы или арест.

Как оказалась, гражданка известна полиции как местная проститутка. Ранее она была судима за кражи, хранение наркотиков, нанесение телесных повреждений.

Нарушения в Клайпедской университетской больнице

Клайпедская окружная прокуратура в минувшую пятницу сообщила о начале досудебного расследования по нарушениям в Клайпедской университетской больнице, сообщает BNS.

Расследование начато в связи с нарушениями правил борьбы с эпидемиями или заразными заболеваниями, требований безопасности работников и несоответствием занимаемым должностям.

Прокуратура решила начать расследование после рассмотрения поступившего в нее заявления за подписью министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, которое основывается на установленных во время проверок в этой больнице обстоятельствах и выводах.

В ходе расследования прокуроры постараются установить причины, в силу которых в больнице распространился коронавирус, а лиц, ответственных за выполнение требований правовых актов, привлечь к ответственности.

Прокуратура отмечает, что досудебное расследование начато не из-за совершенного конкретным лицом преступного деяния, а чтобы дать объективную оценку, есть ли основание трактовать упомянутые в заявлении министерства обстоятельства как преступную деятельность.

В конце прошлой недели из-за нарушений инфекционного контроля остановлена деятельность части отделений Клайпедской университетской больницы.

Учредитель больницы – Клайпедское городское самоуправление. Как сообщил министр здравоохранения Литвы А. Верига, в больнице возникли высокие риски заражения коронавирусом и для персонала, и для пациентов, не был должным образом организован инфекционный контроль.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ