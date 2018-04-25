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Vilniaus prekyba в этом году не планирует платить дивиденды

Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

Контролируемая предпринимателем Нериюсом Нумой (бывший Нумавичюс) одна из крупнейших в Литве коммерческих групп Vilniaus prekyba в этом году не выплатит дивиденды.

«Установить точное воздействие кризиса на бизнес ещё сложно. Но уже сейчас очевидно, что от этой пандемии пострадают все, так что акционеры компании присоединяются к взносу предприятий в борьбу с последствиями пандемии», — говорится в сообщении.

Группе Vilniaus prekyba во вторник выплатила дивиденды Maxima grupe (86,6 млн евро), а решения относительно дивидендов Akropolis Group и Euroapotheca будут приняты в конце апреля.

Директор Vilniaus prekyba Мантас Кунцайтис говорит, что все без исключения группы предприятия сталкиваются с негативными последствиями кризиса.

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