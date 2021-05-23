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Из-за конфликта следовавший из Афин в Вильнюс самолет сел в Минске

Фото www.pixabay.com

В столице Беларуси Минске из-за конфликта между пассажирами и экипажем в воскресенье сел летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair. 

Менеджер по коммуникационным проектам компании Lietuvos oro uostai Лина Бейшине информировала BNS, что самолет повернул в Минск из-за конфликта между пассажирами и членами экипажа, в самолете было 120 человек. 

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По данным BNS, этим самолетом летел и член штаба лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, основатель и главный редактор информационного проекта Nexta Роман Протасевич. 

Пресс-служба Минского аэропорта указала новостному агентству «Интерфакс», что самолету пришлось совершить посадку в Минске из-за сообщения о бомбе на борту, сейчас самолет проверяют саперы. 

Между тем представитель Lietuvos oro uostai сказала, что информации относительно сообщения о бомбе пока нет. 

Лайнер должен был сесть в Вильнюсе в 13 часов, однако на платформе наблюдения за полетами Flightradar видно, что самолет приблизился к границе Литвы, но резко свернул в Минск. 

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