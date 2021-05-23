Из-за конфликта следовавший из Афин в Вильнюс самолет сел в Минске

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В столице Беларуси Минске из-за конфликта между пассажирами и экипажем в воскресенье сел летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair.

Менеджер по коммуникационным проектам компании Lietuvos oro uostai Лина Бейшине информировала BNS, что самолет повернул в Минск из-за конфликта между пассажирами и членами экипажа, в самолете было 120 человек.