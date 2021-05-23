Из-за конфликта следовавший из Афин в Вильнюс самолет сел в Минске

В столице Беларуси Минске из-за конфликта между пассажирами и экипажем в воскресенье сел летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair.
Менеджер по коммуникационным проектам компании Lietuvos oro uostai Лина Бейшине информировала BNS, что самолет повернул в Минск из-за конфликта между пассажирами и членами экипажа, в самолете было 120 человек.
По данным BNS, этим самолетом летел и член штаба лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, основатель и главный редактор информационного проекта Nexta Роман Протасевич.
Пресс-служба Минского аэропорта указала новостному агентству «Интерфакс», что самолету пришлось совершить посадку в Минске из-за сообщения о бомбе на борту, сейчас самолет проверяют саперы.
Между тем представитель Lietuvos oro uostai сказала, что информации относительно сообщения о бомбе пока нет.
Лайнер должен был сесть в Вильнюсе в 13 часов, однако на платформе наблюдения за полетами Flightradar видно, что самолет приблизился к границе Литвы, но резко свернул в Минск.