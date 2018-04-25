Из-за коронавируса МИД рекомендует отказаться от поездок в Испанию, Францию и Германию

Фото BFL/Томаса Урбелениса

МИД Литвы во вторник рекомендовал из-за коронавируса отказаться от поездок в Испанию, Францию и Германию.

«МИД обновил рекомендации относительно поездок в Испанию, Францию и Германию: в связи со стремительным распространением коронавируса рекомендуем отказаться от поездок в эти страны, если они не являются необходимыми», – говорится в рекомендации.

МИД также напоминает, что Италия во вторник из-за вспышки коронавируса объявила зоной карантина всю территорию страны.

«На всей территории страны с 10 марта и до 3 апреля вводятся специальные меры, включая предписание находиться дома, за исключением неотложных причин, таких, как работы, проблемы со здоровьем или возвращение на постоянное место жительства», –сообщает министерство.