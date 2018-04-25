Из-за коронавируса МИД рекомендует отказаться от поездок в Испанию, Францию и Германию

МИД Литвы во вторник рекомендовал из-за коронавируса отказаться от поездок в Испанию, Францию и Германию.
«МИД обновил рекомендации относительно поездок в Испанию, Францию и Германию: в связи со стремительным распространением коронавируса рекомендуем отказаться от поездок в эти страны, если они не являются необходимыми», – говорится в рекомендации.
МИД также напоминает, что Италия во вторник из-за вспышки коронавируса объявила зоной карантина всю территорию страны.
«На всей территории страны с 10 марта и до 3 апреля вводятся специальные меры, включая предписание находиться дома, за исключением неотложных причин, таких, как работы, проблемы со здоровьем или возвращение на постоянное место жительства», –сообщает министерство.
«Запрещены въезд и выезд с территории без обоснованной неотложной причины, однако граждане зарубежных стран могут уехать домой из зоны карантина», – говорится в рекомендации.
МИД также напоминает, что во избежание распространения коронавируса власти Израиля объявили, что все без исключения зарубежные граждане, прибывающие в Израиль из любой страны мира, смогут въехать в страну только в том случае, если смогут доказать, что у них будет возможность провести в домашнем карантине 14 дней.
Возможности изолироваться в гостиницах у иностранцев нет, отмечает министерство.
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