Из-за коронавируса рекомендуется отложить стодневки, другие школьные мероприятия

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Министерство образования, науки и спорта рекомендует школам страны отложить стодневки, ярмарки Казюкаса или другие торжественные мероприятия, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса.

«Чтобы предотвратить возможное распространение вируса, мы рекомендуем не проводить массовые мероприятия. Приближаются стодневки и другие мероприятия — мы просим оценить ситуацию и, по возможности перенести мероприятия », — сообщил BNS пресс-секретарь министра образования Кястутис Бутвидас.

По его словам, рекомендации были направлены как в самоуправления, так и в учебные заведения.

«Мы также дали рекомендацию, чтобы родители или ученики и студенты, возвращающиеся из районов повышенного риска, не ходили в учебные заведения в течение двух недель и сообщали об этом своим администрациям. Мы просили обеспечить дистанционное обучение», — добавил Бутвидас.