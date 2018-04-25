Из-за коронавируса рекомендуется отложить стодневки, другие школьные мероприятия

Министерство образования, науки и спорта рекомендует школам страны отложить стодневки, ярмарки Казюкаса или другие торжественные мероприятия, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса.
«Чтобы предотвратить возможное распространение вируса, мы рекомендуем не проводить массовые мероприятия. Приближаются стодневки и другие мероприятия — мы просим оценить ситуацию и, по возможности перенести мероприятия », — сообщил BNS пресс-секретарь министра образования Кястутис Бутвидас.
По его словам, рекомендации были направлены как в самоуправления, так и в учебные заведения.
«Мы также дали рекомендацию, чтобы родители или ученики и студенты, возвращающиеся из районов повышенного риска, не ходили в учебные заведения в течение двух недель и сообщали об этом своим администрациям. Мы просили обеспечить дистанционное обучение», — добавил Бутвидас.
Рекомендация также распространяется на учителей. После возвращения из районов повышенного риска они могут договориться с администрацией школы о том, чтобы не брать отпуск по болезни, а работать удаленно, в этом случае руководители должны обеспечить замену учителя в классе.
Министерство настоятельно призывает учреждения обеспечить достаточные гигиенические меры, следовать рекомендациям по частому мытью рук и дезинфицировать поверхности. Студентам рекомендуется не ездить в районы высокого риска в рамках программы Erasmus + или других международных программ обмена.
Особенно тщательно отслеживается ситуация в Шяуляйском регионе, где был выявлен первый случай заражения.
«Если мы увидим, что ситуация меняется, мы скорректируем рекомендации», — подчеркнул Бутвидас.
В Шяуляй более трети школьников болеют сезонным гриппом, занятия в прогимназии Juventa отменены, остальные учебные заведения города работают в обычном режиме.
Напомним, коронавирус был установлен у 39-летней жительницы города, это первый случай заболевания в стране.
Информация «ЛК» подготовлено по сообщению BNS
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