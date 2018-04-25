Коронавирус добрался до Мексики

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В Мексике зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения латиноамериканской страны Уго Лопес.

По словам чиновника, состояние пациента стабильное, он переносит вызванное вирусом заболевание «в легкой форме».

По данным газеты Миленио, речь идет о 35-летнем гражданине Италии, который проходит лечение в Национальном институте респираторных заболеваний в Мехико. Лопес отметил, что мексиканские власти проверяют состояние всех, с кем заболевший мог вступать в контакт после заражения.