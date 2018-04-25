Перевозчики: риск коронавируса для транспортного сектора – очень велик

«Существуют две опасности – транспортный сектор потеряет доходы, поскольку если остановится производство и промышленность, сократится спрос на транспортные услуги. Это отразится на нашем государстве, поскольку транспортный сектор составляет около 13% ВВП и наши перевозчики в Европе обслуживают их промышленность», – сказал генеральный секретарь Linava.

«Есть и опасность иного характера – люди, которые будут работать, каким-то образом могут привести вирус в Литву», – добавил он.

По его словам, транспортный сектор генерирует немалую долю ВВП Литвы, поэтому было бы логично, если бы в трудный период ему помогло бы и государство.

«Наша мысль очень проста – за последние годы значительно выросло наше налоговое бремя. Поэтому мы говорим, что уже скоро эта нить может порваться, и мы потеряем этот сектор. Если этот сектор зарабатывает деньги для государства, то было бы логичным помочь чтобы в трудный момент государство не осталось в стороне, помогло», – сказал М. Атрошкевич.

«Пока у нас нет решения, но мы точно обратимся в правительство. Сейчас как раз согласовываем планы, когда это можно сделать. Ответственность должна ощущать и власть, и профсоюзы, ведь это люди, которые работают в этом секторе. Эти вопросы мы должны решать совместно. Мы боимся этой опасности, потому что в очередной раз можем оказаться наедине с теми же проблемами», – сказал он.

По словам М. Атрошкевича, на Севере Италии, где сейчас крупнейший очаг коронавируса в Европе, литовские перевозчики обслуживают немалую долю промышленности.

«На севере Италии сконцентрирована вся промышленность, и мы обслуживаем немалую ее часть. Если промышленность станет, у нас будут убытки. Сегодня достаточно много товаров доставляется из Италии во Францию, Германию. Уже сейчас мы ощущаем, но если вирус будет распространяться, ощутим еще больше», – сказал он.