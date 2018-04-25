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На ярмарке Казюкаса отменят некоторые мероприятия

Фото BFL/ Саулюса Жюры

На следующей недели в столице состоится традиционная ярмарка Казюкаса. Из-за угрозы коронавируса некоторые мероприятия, которые должны были состояться в закрытых помещениях, отменяются, но организаторы призывают людей не паниковать и поддержать ремесленников.

Вайва Йозайтите, директор компании «Concept Events & Media», организующей ярмарку, сказала BNS, что окончательная программа мероприятий будет утверждена в понедельник после обсуждений с представителями Вильнюсского городского самоуправления.

Не планируется полностью отменить ярмарку, так как правительство только дает рекомендации отказаться от массовых мероприятий, но не запрещает их.

Представитель компании призвала людей предложила не паниковать, оценить свои шансы и посетить ярмарку .

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«Я хочу, чтобы наши страхи не подавляли нас — мы стремимся к позитиву и доверию. Я хочу, чтобы люди помогали мастерам, которые готовили весь год, работали. Давайте поддержим их », — сказала В. Йозайтите.

Ярмарка Казюкаса пройдет в столице 6-8 марта.

Информация «ЛК» подготовлено по сообщению BNS

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