На ярмарке Казюкаса отменят некоторые мероприятия

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На следующей недели в столице состоится традиционная ярмарка Казюкаса. Из-за угрозы коронавируса некоторые мероприятия, которые должны были состояться в закрытых помещениях, отменяются, но организаторы призывают людей не паниковать и поддержать ремесленников.

Вайва Йозайтите, директор компании «Concept Events & Media», организующей ярмарку, сказала BNS, что окончательная программа мероприятий будет утверждена в понедельник после обсуждений с представителями Вильнюсского городского самоуправления.

Не планируется полностью отменить ярмарку, так как правительство только дает рекомендации отказаться от массовых мероприятий, но не запрещает их.

Представитель компании призвала людей предложила не паниковать, оценить свои шансы и посетить ярмарку .