Из-за кризиса на границе МВД предлагает еще на месяц продлить чрезвычайное положение

Nuotrauka BFL/ Vidmantas Balkūnas

Министерство внутренних дел (МВД) Литвы предлагает еще на месяц продлить чрезвычайное положение (ЧП) на границе с Беларусью из-за миграционного кризиса.

Такое представление уже подготовлено для рассмотрения в правительстве.

Согласно проекту, чрезвычайное положение на участке 10 километров от границы и в местах проживания мигрантов будет действовать до 24 часов 9 января 2022 года.

В соответствии с принятым ранее постановлением сейма, по причине повышения напряженности из-за нелегальной миграции чрезвычайное положение введено до 9 декабря.