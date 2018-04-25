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TOP,Новости,Политика

Из-за споров об управлении Rail Baltica планируется еще одна встреча премьеров

  • Фото BFL/Томаса Лукшиса

Поскольку не удается найти компромисс по управлению железнодорожным проектом Rail Baltica, премьеры стран Балтии в пятницу договорились провести ещё одну встречу на самом высоком уровне по этому вопросу в конце марта.

Вице-канцлер правительства Литвы Дейвидас Матулёнис сказал BNS, что ход проекта Rail Baltica был одним из важнейших вопросов на состоявшейся в Таллине встрече премьер-министров.

«Обсуждалось улучшение управлением реализации проекта. Принято решение, что по этому вопросу пройдут переговоры между министерствами, а в конце марта состоится еще одна встреча премьеров в Вильнюсе, на которой мы подробнее обсудим, как обеспечить управление проектом», – сказал Д. Матулёнис по телефону BNS из Таллина.

По его словам, на встрече премьеров была озвучена обеспокоенность запаздыванием проекта и подчёркивалась необходимость обеспечить полное финансирование проекта.

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«Не управление является самоцелью, а максимально быстрое проведение проекта в жизнь», – сказал глава правительства.

Еврокомиссия (ЕК), Латвия и Эстония высказываются за более высокий уровень централизации проекта в совместном предприятии. Власти Литвы говорят, что нынешняя модель действует хорошо, а при обсуждении изменений они добиваются предохранителей на предмет того, чтобы налоги на проводимые в стране работы поступали в бюджет страны.

Железную дорогу европейской колеи договорено проложить до 2026 года. Реализация проекта Rail Baltica подразумевает прокладку ж/д линии протяженностью 870 км, которая соединит Хельсинки, Таллин, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву.

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