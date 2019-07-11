Из-за засухи может подорожать хлеб

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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В Литве из-за продолжительной засухи может подорожать хлеб и другие хлебобулочные изделия, сообщает LRT.

«В России и на Украине прогнозы немного улучшаются. Большая часть стран ЕС страдает от засухи, и в восточных регионах перемен не предвидится», — считает представитель Аграрно-экономического института Альбертас Гапшис.

По оценкам специалистов группы компаний Kauno Grūdai, в этом году урожай в Литве может снизиться на 10%. Исполнительный директор предприятия Ремигиюс Вейкалас полагает, что это не окажет большого влияния на внутренний рынок.

Тем не менее министр сельского хозяйства Литвы Гедрюс Сурплис предупреждает, что сокращение предложения повлияет на рост цен.

На прошлой неделе литовское правительство объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе из-за последствий засухи для сельскохозяйственного сектора.

Отмечается, что засуха уже повлияла на урожай, но окончательно определить размер ущерба можно только после его сбора. По данным Минсельхоза, урожайность яровых культур снизится примерно на 40%. Еще в большей степени могут пострадать некоторые летние культуры (пшеница, рожь, рапс, гречка).

Также экстремальные погодные условия могут отрицательно сказаться на животноводстве.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ