Из-за жары в Вильнюсе ограничено движение тяжелого транспорта

Вильнюсское самоуправление заявило в среду, что из-за жары временно ограничивает движение тяжеловесного транспорта в столице.
По информации мэрии, при температуре воздуха выше 25 градусов движение большегрузного транспорта по улицам города будет ограничено только днем.
«Это превентивная мера для предотвращения возможных повреждений асфальтовых покрытий, так как при экстремально высоких температурах воздуха дорожное покрытие нагревается и размягчается, а при воздействии на него колес большегрузных автомобилей могут образовываться повреждения и колеи», — говорят в самоуправлении.
По словам мэрии, синоптики не прогнозируют значительного похолодания, поэтому разрешения на движение указанных транспортных средств по улицам города будут выдаваться только рано утром, вечером или ночью, в зависимости от выбранного перевозчиком маршрута.
Самоуправление выдает до 100 таких разрешений в месяц, а с начала года выдано более 500.
Информация ЛК по сообщению BNS