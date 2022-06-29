Из-за жары в Вильнюсе ограничено движение тяжелого транспорта

«Это превентивная мера для предотвращения возможных повреждений асфальтовых покрытий, так как при экстремально высоких температурах воздуха дорожное покрытие нагревается и размягчается, а при воздействии на него колес большегрузных автомобилей могут образовываться повреждения и колеи», — говорят в самоуправлении.

По словам мэрии, синоптики не прогнозируют значительного похолодания, поэтому разрешения на движение указанных транспортных средств по улицам города будут выдаваться только рано утром, вечером или ночью, в зависимости от выбранного перевозчиком маршрута.

Самоуправление выдает до 100 таких разрешений в месяц, а с начала года выдано более 500.

Информация ЛК по сообщению BNS