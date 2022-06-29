В июне в Литве – предварительная инфляция в 20,5%

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По предварительным оценкам, годовая инфляция в Литве в июне составила 20,5%, сообщил Департамент статистики.

По мнению специалистов в сфере статистики, годовая инфляция в основном была обусловлена ​​ростом цен на продукты питания и безалкогольные напитки, жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива, транспортные товары и услуги.