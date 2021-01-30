Издан дневник штаба партизанского соединения Меркис

Дневник штаба партизанского соединения Меркис составлялся с сентяьря 1945 года по декабрь 1946 года А. Раманаускасом от руки и на нескольких разных пишущих машинках.

Дневник хранился в Архиве КГБ СССР (сейчас — Особый архив Литвы) и как вещественное доказательство был подшит к уголовному делу на А. Раманаускаса, составляющему 20 томов).

Партизанская война против СССР в Литве велась в 1944–1953 годах. В ней участвовало не менее 50 тыс. человек, а во всем движении сопротивления в качестве членов подпольных организаций, их сторонников участвовало около 100 тыс. жителей Литвы. В этой войне погибло более 20 тыс. партизан и их сторонников.

А. Раманаускас-Ванагас родился в 1918 году, партизаном он стал в 1945 году.

Пару лет спустя он возглавил Дайнавский партизанский округ, а в 1948 году был назначен командующим Южного партизанского округа Литвы. Еще год спустя А. Раманаускас-Ванагас стал заместителем председателя президиума Движения борьбы за свободу Литвы Йонаса Жемайтиса, а в начале 1950 года стал командующим Оборонных сил Движения.

В 1952–1953 годах А. Раманаускас-Ванагас ушел из активной вооруженной борьбы и скрывался с семьей до 1956 года, когда был задержан. После жестоких пыток был казнен в 1957 году.