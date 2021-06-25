Изменения в порядке декларирования товаров из третьих стран

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Как мы уже сообщали, с 1 июля 2021 года товары, приобретенные в интернет-магазинах в третьих странах, сумма которых не превышает 22 евро, больше не будут иметь права на освобождение от уплаты НДС на импорт. Он будет взиматься со всех товаров, приобретенных в интернет-магазинах третьих стран и загруженных партиями. Кроме того, эти товары необходимо будет задекларировать на таможне при оформлении импортных деклараций.

НДС на импорт уже будет взиматься со всех товаров, на которые примут таможенные декларации 1 июля или после этой даты. Товары стоимостью до 22 евро, задекларированные на таможне до 24 часов 30 июня, еще не будут облагаться импортным НДС.